ترامب المتهم الأول.. النائب العام الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن التحقيق في اقتحام الكونجرس

كشف مايك شيروين، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة دي دي، اليوم الخميس، عن أن التحقيق في خرق الكابيتول سيستمر على الأرجح حتى نهاية عام 2021.

ونزل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة أمس الأربعاء للاحتجاج على التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، والذي كان من شأنه أن يعزز فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.