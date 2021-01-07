الكونجرس يشتعل.. نائبة ديمقراطية تطالب عضوين من حزب ترامب بالاستقالة

طالبت عضوة الكونجرس الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، السناتور تيد كروز من تكساس وجوش هاولي من ميسوري بالاستقالة اليوم الخميس بسبب "أفعالهم الذاتية" واتهمتهما بالمساهمة في "مقتل أربعة أشخاص" خلال اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت على تويتر "يجب أن تستقيل أنت والسيناتور هاولي، وإذا لم تفعلا ذلك، يجب على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارًا بطردكما".

وجاء المنشور ردًا على إدانة أولية للهجوم الذي شنه كروز يوم الأربعاء ووصفه بأنه "عمل إرهابي حقير".

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وأصدر السيناتور كروز ردًا قويًا على السيدة أوكاسيو كورتيز ، واصفًا إياها بـ "الكاذبة" ، وأكد أنه لن "يذهب إلى أي مكان".

وأوضح أن قيادة "نقاش في مجلس الشيوخ حول ضمان نزاهة الانتخابات" هو القيام بوظيفة عضو في مجلس الشيوخ و "ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الإرهابيين الحقرين الذين هاجموا مبنى الكابيتول أمس".

وتعهد كروز بمواصلة محاربة عضوات الكونجرس في نيويورك و "رفاقها الاشتراكيين" بشأن الضرائب ، والبيئة ، والهجرة ، والمحكمة العليا.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الرئيسيين في إدارة ترامب لم يعثروا على أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الأصوات وقبول الرئيس نفسه بانتقال سلمي للسلطة بينه وبين جو بايدن، إلا أن سناتور تكساس لا يزال يتعهد بالتحقيق في نتيجة الانتخابات.

وقال "يجب أن نستمر في الدفاع عن دستورنا وسيادة القانون، لهذا السبب دعوت أنا وزملائي إلى تشكيل لجنة انتخابية لمنح الأمريكيين الثقة في هذه الانتخابات السابقة وفي المضي قدمًا في الانتخابات"

واضاف في خطابه الرسمي يوم الخميس إن الملايين من الأمريكيين الذين أعربوا سلميا عن مخاوفهم العميقة بشأن نزاهة الانتخابات يستحقون إسماع أصواتهم.

ومع ذلل ، واصل كروز القول إنه سيدعم الانتقال السلمي للسلطة، وقال "يجب علينا، وأنا واثق من أننا سنحصل على انتقال سلمي ومنظم للسلطة ، وفقا للدستور".

وبتحريض بعد مزاعم الرئيس ترامب بشأن تزوير الناخبين ، اقتحم آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في واشنطن للمشاركة في حملة "أوقفوا السرقة" مبنى الكابيتول يوم الأربعاء بينما كان مجلس الشيوخ جالسًا لإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميًا في الانتخابات.

بعد أن تم توجيه الاتهام إلى مبنى الكابيتول الأمريكي ، الحشد المؤيد لترامب ، الذي رأى ممثلين أجبروا على الإخلاء والبحث عن الأمان ، عكس بعض الجمهوريين الذين تعهدوا في السابق بمعارضة نتيجة الانتخابات قرارهم. ومن بين هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ بيل هاجرتي ، ومايك براون ، ومارشا بلاكبيرن ، ورون جونسون ، وستيف داينز ، وجيمس لانكفورد ، وفقًا لشبكة CNN.

استمر السيد كروز والسيد هاولي و 139 عضوًا آخر في مجلس النواب في إدانتهم للانتخابات ، حيث ظل الكونجرس في الجلسة حتى الساعة الرابعة صباحًا ، وفقًا لتقارير أسوشيتد برس.