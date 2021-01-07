بسبب اقتحام الكونجرس.. منصة إلكترونية جديدة تحظر ترامب

أعلنت منصة "تويتش" للبث المرئي، اليوم الخميس، عن تعطيل قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة الألعاب والمسابقات.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الشركة المملوكة لـ"أمازون" في بيان: "في ضوء الهجوم الصادم على مبنى الكابيتول أمس، قمنا بتعطيل قناة الرئيس ترامب على موقع تويتش".

وأضافت: "وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الحالية وخطاب الرئيس التحريضي، نعتقد أن هذه خطوة ضرورية لحماية مجتمعنا. ومنع استخدام المنصة من أجل لتحريض على مزيد من العنف".

وتعد تويتش أحدث منصة تقنية تحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أعلن اليوم الخميس، أن الموقع قرر حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى".

وقال زوكربيرج إن قيود فيسبوك على حساب ترامب ستستمر على الأقل حتى الأسبوعين المقبلين لنهاية ولايته أو ربما لأجل غير مسمى.

أما شركة تويتر، فأكدت أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وأشارت إلى أن هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا".

ولدى ترامب جمهور أصغر على تويتش بشكل ملحوظ مما هو عليه على تويتر وفيسبوك.