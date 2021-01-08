الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية في السعودية، يعد صندوق التنمية العقاري السعودي من اهم واكبر المؤسسات التي تقدم خدماتها لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتعتبرالخدمات الإلكترونية لدى صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة الإسكان من أهم الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري، وذلك لتساعد المواطن السعودي الذي يبحث عن سكن مناسب وكما يوفر للمواطنين في الحصول على منح القروض المدعمة الاستثمارية لإنشاء مشاريعهم، ويتم الاستعلام عن القرض العقاري بشكل إلكتروني وسنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة عن الاستعلام صندوق التنمية العقاري برقم الهوية.صندوق التنمية العقاري
- صندوق التنمية العقاري تأسس بموجب مرسوم ملكي 1394هجرية-1975 ميلادية.
- صندوق التنمية العقاري هو تنموي غير ربحي لمساعدة المواطنين والمؤسسات من خلال منحهم القروض لإقامة مساكن خاصة أو بغرض الاستثمار لإقامة مشروعات عقارية لاستخدام الخاص أو التجاري.
- المقر الرئيسي للصندوق التنمية العقاري في مدينة الرياض ويوجد بها 40 فرع.
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري.
- قم باختيار ” الخدمات الإلكترونية”.
- قم باختيار أيقونة الاستعلامات.
- ثم باختيار ” خدمات المواطنين”.
- وبعد ذلك اختار “الاستعلام عن المستفيدين في برنامج سكنى”.
- ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- ثم كتابة رقم الهوية الخاص بك بشكل صحيح.
- وأخيرا اضغط على كلمة “بحث” لتظهر لك حالة الطلب المقدم.
هناك بعض الشروط اللازمة عن طلب التمويل للحصول على القرض وهى كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية.
- أن بطاقة الهوية تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.
- يجب أن يكون المقدم على قرض بكتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم والوظيفة والعنوان وجميع البيانات .
- أصول الأوراق الخاصة بالممتلكات والدخل الخاص به.
- يجب إرفاق جميع الأوراق التي توضح إمكانية تحضير المشروع المقدم عليه من خلال قرض التمويل.
- موافقة البلدية على المشروع المقدم مع صورة ضوئية مرفقة.
- حتى لا يتم رفض طلب التمويل يجب أن تكون البيانات صحيحة.
يوفر صندوق التنمية العقاري رقم لخدمة العملاء الموحد من اجل الاستعلام عن كافة كل الاستفسارات الخاصة بالتمويل من خلال رقم (199088).
الوسوم
الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية في السعودية، يعد صندوق التنمية العقاري السعودي من اهم واكبر المؤسسات التي تقدم خدماتها لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتعتبرالخدمات الإلكترونية لدى صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة الإسكان من أهم الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري، وذلك لتساعد المواطن السعودي الذي يبحث عن سكن مناسب وكما يوفر للمواطنين في الحصول على منح القروض المدعمة الاستثمارية لإنشاء مشاريعهم، ويتم الاستعلام عن القرض العقاري بشكل إلكتروني وسنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة عن الاستعلام صندوق التنمية العقاري برقم الهوية.صندوق التنمية العقاري
- صندوق التنمية العقاري تأسس بموجب مرسوم ملكي 1394هجرية-1975 ميلادية.
- صندوق التنمية العقاري هو تنموي غير ربحي لمساعدة المواطنين والمؤسسات من خلال منحهم القروض لإقامة مساكن خاصة أو بغرض الاستثمار لإقامة مشروعات عقارية لاستخدام الخاص أو التجاري.
- المقر الرئيسي للصندوق التنمية العقاري في مدينة الرياض ويوجد بها 40 فرع.
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري.
- قم باختيار ” الخدمات الإلكترونية”.
- قم باختيار أيقونة الاستعلامات.
- ثم باختيار ” خدمات المواطنين”.
- وبعد ذلك اختار “الاستعلام عن المستفيدين في برنامج سكنى”.
- ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- ثم كتابة رقم الهوية الخاص بك بشكل صحيح.
- وأخيرا اضغط على كلمة “بحث” لتظهر لك حالة الطلب المقدم.
هناك بعض الشروط اللازمة عن طلب التمويل للحصول على القرض وهى كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية.
- أن بطاقة الهوية تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.
- يجب أن يكون المقدم على قرض بكتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم والوظيفة والعنوان وجميع البيانات .
- أصول الأوراق الخاصة بالممتلكات والدخل الخاص به.
- يجب إرفاق جميع الأوراق التي توضح إمكانية تحضير المشروع المقدم عليه من خلال قرض التمويل.
- موافقة البلدية على المشروع المقدم مع صورة ضوئية مرفقة.
- حتى لا يتم رفض طلب التمويل يجب أن تكون البيانات صحيحة.
يوفر صندوق التنمية العقاري رقم لخدمة العملاء الموحد من اجل الاستعلام عن كافة كل الاستفسارات الخاصة بالتمويل من خلال رقم (199088).
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