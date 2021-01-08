انفجار يهز مدينة عدن جنوبي اليمن

أكدت مصادر أمنية أن انفجارا هز مديرية المنصورة بعدن جنوبي اليمن.

وأفادت المصادر بأن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة ألصقت بجدار أرضية قيد البناء بجوار مدرسة النعمان الثانوية بالقرب من سوق الخضار بمديرية المنصورة. ووفق المصادر، دمر الانفجار جدارا مشيدا في محيط المكان، محدثا أضرارا في السيارات القريبة منه، بفعل تطاير الشظايا، دون أن تسجل أي إصابات.

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