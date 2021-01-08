نيويورك تايمز: ترامب يبحث إصدار عفو عن نفسه

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يفكر في العفو عن نفسه، وذلك خلال مناقشات مع مساعديه منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المناقشات لم تسمهما الحديث عما يمكن أن يكون استخداما استثنائيا لسلطات الرئيس من قبل الجمهوري ترامب، الذي خسر الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت الصحيفة نقلا عن المصدرين "قال السيد ترامب لمستشاريه خلال عدة مناقشات منذ يوم الانتخابات إنه ينظر منح العفو لنفسه، وسأل في مناسبات أخرى عما إذا كان ينبغي له (فعل ذلك) وعن أثر ذلك عليه قانونيا وسياسيا".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وقالت الصحيفة إنه لم يتضح ما إذا كان ترامب بحث الأمر منذ اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس الأربعاء، مما أثار دعوات إلى عزله من المنصب.
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