العدل الأمريكية : مخاوف على الأمن القومى بعد سرقة مواد من الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة العدل الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إن هناك مخاوف على الأمن القومى، فى البلاد، وذلك بعد سرقة مواد من مبنى الكونجرس الأمريكى، الذى شهد اقتحاما لأنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "العربية".





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