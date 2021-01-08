السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا 

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، أتت تصريحات وزير الخارجية السودانى على خلفية اللقاء الذى جمع رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الانتقالى بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، والمستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية فى القصر الرئاسى بجوبا اليوم.

وقال وزير الخارجية السودانى المكلف فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، إنه أطلع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت على آخر تطورات الأوضاع فى شرق السودان والخلافات مع إثيوبيا، مؤكدا أن ما حدث معها هو أمر "عادى يحدث بين دول الجوار"، على حد وصفه.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الجانب السودانى للقيادة فى جنوب السودان، على أن الجيش السودانى "بسط سيطرته على أراضيه"، مؤكدا أن السودان وإثيوبيا "ستصلا إلى حلول طالما اتفقا على مسألة" مشيرا إلى أن "تخطيط الحدود بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل" على حد تعبيره.

وتطرق اللقاء الذى إلى مسألة السلام الموقع فى جوبا شاكرا دولة جنوب السودان على جهودها ورعايتها للمفاوضات التى توجت بتوقيع اتفاق شامل.