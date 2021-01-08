الشرطة الأمريكية : تفكيك عبوتين ناسفتين اكتشفتا خلال اضطرابات أمس

جدة - نرمين السيد - أكدت الشرطة الأمريكية أن العبوتين الناسفتين المكتشفتين أمس الأربعاء، فى مجمع الكابيتول ومقر الحزب الجمهورى وسط العاصمة واشنطن كانتا تمثلان "تهديدا حقيقيا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، فى بيان أصدره اليوم الخميس: "فريق التعامل مع المواد الخطيرة التابع لشرطة الكابيتول الأمريكى حدد أن كلا العبوتين الناسفتين كانتا خطيرتين حقا وكان من الممكن أن تلحقا أضرارا كبيرة بالأمن العام".

وأكد ساند أن خبراء الشرطة قاموا بإبطال مفعول كلا العبوتين ونقلوهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالى للتحقيق والتحليل.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الديمقراطى، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين، وإصابة 50 من أفراد الشرطة، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.