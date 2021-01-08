لانتقاد ترامب.. البيت الأبيض يعزل مسئول ملف إيران في الخارجية الأمريكية

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض أقال جابرييل نورونها المستشار الخاص بشؤون إيران في الخارجية الأمريكية.
وقالت الشبكة إن الإقالة جاءت بعد أن قال في تغريدة إن ترمب غير لائق للبقاء في منصبه.
ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".
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