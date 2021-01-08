العدل الأمريكية : مخاوف على الأمن بعد سرقة مواد من الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وجاء بيان الوزارة بعدما شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الساعات الماضية، ليلة صاخبة تخللها أعمال شغب وتكسير واقتحام لمبنى الكابيتول من قبل محتجين وأنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقد اقتحم متظاهرون غاضبون بعضهم مسلح مبنى الكابيتول، ما أجبر أعضاء الكونجرس على وقف التصويت الجارى للتصديق على انتخاب بايدن ثم الاختباء.

وأدت أعمال الشغب التى وقعت إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة لفظت أنفاسها متأثرة برصاص الشرطة.