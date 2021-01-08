وزير الدفاع الأمريكى : سأنفذ الانتقال السلمى للسلطة إلى بايدن فى 20 يناير

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة كريستوفر ميلر، مساء اليوم الخميس، إنه سينفذ عملية الانتقال السلمى للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير الجارى، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز".





وقال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى فى تاريخ الرئاسة.

وأضاف ترامب فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه "على الرغم من أننى أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى".

وكان الكونجرس الأمريكى قد صادق فى وقت سابق اليوم على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا لترامب.

ويأتى ذلك بعد احتجاجات نظمها أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تصاعدت فى واشنطن، واقتحم المحتجون مقر الكونجرس الأمريكى، وقتل 4 أشخاص بينهم امرأة.