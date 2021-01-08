مايك بنس يتحدى الجميع ويرفض تفعيل مادة عزل ترامب

أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض عزل الأخير.

ونقل الموقع عن مستشاري بنس قولهم: "نائب الرئيس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب".

وأضافوا: "بنس وفريقه قلقون من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي لمزيد من الفوضى والانقسام".

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".