أثار مقطع فيديو لمواطن لبناني يشعل النار في سيارته بسبب الظروف المعيشية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول رواد موقع "تويتر" في لبنان خلال الساعات الماضية لقطات مصورة لمواطن لبناني يقوم بإضرام النار في سيارته الأجرة احتجاجا على معاناته الشديدة. وقال ناشطون إن الرجل أضرم النار بسيارته الأجرة في الطريق المؤدي لمطار العاصمة بيروت الدولي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ويظهر الفيديو أيضا قيام عدد من المارة بإبعاد سائق التاكسي عن موقع الحريق وإنقاذه من إلقاء نفسه في النيران. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة بشكل يومي وسط فشل سياسي على كافة المستويات، بينما تؤكد مؤشرات وتقارير على أن اللبنانيين في وضع حرج قد ينتج عنه انفجار غير مسبوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث في لبنان.. ضجة على السوشيال ميديا بعد إحراق مواطن لسيارته بسبب الظروف المعيشية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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