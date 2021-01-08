انت الان تتابع تفاصيل خبر التحقيق في وفاة دكتور أمريكي بعد أخذه لقاح كورونا.. وشركة فايزر ترد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - السلطات الصحية الموجودة في مقاطعة ميامي الأمريكية بدأت التحقيق في قضية وفاة طبيب بعد عدة أسابيع من تلقيه لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر، وفقاً لما صدر من مدير العمليات في مكتب الفحص “دارين كابرارا”.

أعلن مدير العمليات أن مكتبه يتواصل مع وزارة الصحة بفلوريدا من أجل التحقيق في وفاة الدكتور”جريجوري”، وأن وفاة الدكتور لم يتم ربطها بشكل قاطع بتلقيه اللقاح، وأن احتمالية أن يكون اللقاح السبب ما زالت ضمن الاحتمالات التي يتم استكشافها.

وفاة طبيب بعد تلقيه لقاح كورونا

كان قد تلقى الدكتور”جريجوري” اللقاح في يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه توفي في يوم 3 يناير من الشهر الجاري، وتم تشريح الجثة من قبل الفاحص الطبي من أجل الوقوف على أسباب وفاة الدكتور “جريجوري”.

وأعلنت شركة فايزر أنها على علم بخبر وفاة أحد الأطباء بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، لكنه توفي بعد 16 يوماً من تلقيه تلك الجرعة، وأضافت الشركة أنها تقوم بالتحقيق بكل نشاط في هذا الأمر، كما أنها تعتقد أنه ليس هناك أي صلة بين وفاة الطبيب وتلقيه اللقاح.

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لقاح شركة فايزر الامريكية

وأضافت أيضاً أنه تم تطعيم حتى الآن ملايين الأشخاص، وتراقب بشدة وعن كثب جميع الأعراض التي تظهر لدى أي فرد تلقى اللقاح الخاص بشركة فايزر، ومن المهم التنويه عن الأعراض الخطيرة التي تظهر أو الوفيات لا علاقة لها باللقاح.