قرض عقاري بالتقسيط المريح حتي 30 عام للمواطن والمتقاعد من سامبا

قرض عقاري بالتقسيط المريح في السعودية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل التمويلات العقارية بالمملكة العربية السعودية والتي تكون ذات شروط ميسرة وبإجراءات سهلة، وهو ما يوفره بنك سامبا لجميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد من خلال توفير قروض عقارية من أجل شراء فيلا جاهزة أو فيلا تحت قيد الإنشاء، وتوفير تمويلات عقارية لشراء شقق سكنية جاهزة أو تحت قيد الإنشاء، ويوفر بنك سامبا حلول تمويلية للحصول علي أفضل قرض عقاري من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل بنك سامبا علي توفير الراحة في التقسيط لمبالغ القرض الذي يتم الحصول عليه بناءً علي قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل شهرياً، واليكم تفاصيل الحصول علي قرض عقاري بالتقسيط المريح في السعودية من بنك سامبا. مميزات اغتنام قرض عقاري بالتقسيط المريح من سامبا تصل مبالغ التمويل العقاري الخاصة بالفيلا الي مبلغ 5 مليون ريال.

تصل مبالغ التمويل العقاري الخاصة بالشقة السكنية الي مبلغ 3 مليون ريال.

التمويل العقاري من بنك سامبا يتم وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

منح فترة سداد لأقساط القرض العقاري لفترة تصل الي 30 عام.

يمكن الحصول علي مبلغ تمويل أكبر في حالة تضامن أحد أقارب العميل من الدرجة الأولي.

القروض العقارية من بنك سامبا تتم بدون موافقة الكفيل. شروط صرف التمويل العقاري للعملاء من سامبا الدخل و الراتب الشهري للعميل يتطلب ألا يقل عن 3000 ريال.

جنسية العميل يجب أن تكون سعودية سواء رجال أو نساء.

فترة عمل لا تقل عن شهر بأي جهة عمل حكومية بالمملكة.

فترة عمل لا تقل عن 3 شهور بأي جهة عمل خاصة بالمملكة.

ألا يقل عمر العميل الراغب في القرض العقاري عن 21 عام.

يجب تحويل راتب العميل علي بنك سامبا بموافقة جهة العمل.

ألا يتجاوز عمر العقار سواء فيلا أو شقة عن 25 عام. طريقة طلب تمويل نقدي لشراء فيلا أو شقة من بنك سامبا يتم طلب التمويل العقاري إلكترونياً من خلال موقع بنك سامبا أو من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية. الوسوم

قرض عقاري بالتقسيط المريح في السعودية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل التمويلات العقارية بالمملكة العربية السعودية والتي تكون ذات شروط ميسرة وبإجراءات سهلة، وهو ما يوفره بنك سامبا لجميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد من خلال توفير قروض عقارية من أجل شراء فيلا جاهزة أو فيلا تحت قيد الإنشاء، وتوفير تمويلات عقارية لشراء شقق سكنية جاهزة أو تحت قيد الإنشاء، ويوفر بنك سامبا حلول تمويلية للحصول علي أفضل قرض عقاري من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل بنك سامبا علي توفير الراحة في التقسيط لمبالغ القرض الذي يتم الحصول عليه بناءً علي قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل شهرياً، واليكم تفاصيل الحصول علي قرض عقاري بالتقسيط المريح في السعودية من بنك سامبا. مميزات اغتنام قرض عقاري بالتقسيط المريح من سامبا تصل مبالغ التمويل العقاري الخاصة بالفيلا الي مبلغ 5 مليون ريال.

تصل مبالغ التمويل العقاري الخاصة بالشقة السكنية الي مبلغ 3 مليون ريال.

التمويل العقاري من بنك سامبا يتم وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

منح فترة سداد لأقساط القرض العقاري لفترة تصل الي 30 عام.

يمكن الحصول علي مبلغ تمويل أكبر في حالة تضامن أحد أقارب العميل من الدرجة الأولي.

القروض العقارية من بنك سامبا تتم بدون موافقة الكفيل. شروط صرف التمويل العقاري للعملاء من سامبا الدخل و الراتب الشهري للعميل يتطلب ألا يقل عن 3000 ريال.

جنسية العميل يجب أن تكون سعودية سواء رجال أو نساء.

فترة عمل لا تقل عن شهر بأي جهة عمل حكومية بالمملكة.

فترة عمل لا تقل عن 3 شهور بأي جهة عمل خاصة بالمملكة.

ألا يقل عمر العميل الراغب في القرض العقاري عن 21 عام.

يجب تحويل راتب العميل علي بنك سامبا بموافقة جهة العمل.

ألا يتجاوز عمر العقار سواء فيلا أو شقة عن 25 عام. طريقة طلب تمويل نقدي لشراء فيلا أو شقة من بنك سامبا يتم طلب التمويل العقاري إلكترونياً من خلال موقع بنك سامبا أو من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

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