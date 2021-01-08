بنك الإمارات دبي الوطني رقمه وأهم الخدمات التي يقدمها، يعد بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر وأهم البنوك، فهو يقدم العديد من الخدمات والتسهيلات لعملائه، فقد قام البنك باتخاذ قرار بخصوص دعم الخدمات البنكية والقيام علي تطورها، كما قام البنك بتطهير جميع ماكينات الصراف الآلي، كما قام البنك بتشغيل الخدمات الإلكترونية المصرفية وذلك عن طريق رقم البنك لخدمة العملاء 16664، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح أهم الخدمات التي يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتقديمها لعملائه كالتالي.

يبحث بنك الإمارات دبي الوطني علي تطوير خدماته وتحديث الخدمات المصرفية التي يقوم بتقديمها لعملائه وذلك في سبيل الحرص على سلامة عملائه وتقديم الراحة لهم في ظل الظروف التي تمر بها بلاد العالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد.

لقد قام البنك بتسهيل العمليات المصرفية، كما أصبح في الإمكان التعامل مع البنك بشكل إلكتروني بطريقة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى الذهاب لفرع البنك وذلك عن طريق رقم خدمة عملاء البنك 16664.

يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم خدماته المختلفة لعملائه عن طريق تطبيق خاص على الهاتف ومن أهم الخدمات التي يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتقديمها: المستحقات التي تخص بطاقات الائتمان، المدفوعات الفورية، إمكانية الاستعلام عن الرصيد الخاص بالحسابات والقروض، وإمكانية فتح حساب، كما يمكنك الحصول على شهادات الاستثمار وغيرها الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك ويمكنك الاستفادة منها إلكترونيا.

يمكنك البنك التسوق عن طريق الإنترنت، كما يمكنك التحكم عن طريق الهاتف في خدمات الشراء.

يمكنك الحصول على القروض المختلفة كما يمكنك عمل بطاقة ائتمان جديدة.

كما قدم البنك خدمة التحويلات إلي خارج البلاد و الحصول على دفتر شيكات.

وتستطيع أيضا عمل كشف حساب ومعرفة الرصيد الخاص بالقروض.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها البنك الاشتراك في خدمة الرسائل المصرفية.

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يقدم البنك لعملائه مجموعة من القروض المختلفة وذلك لتوفير لعملائه العديد من التسهيلات وأهم هذه القروض :