خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 مجانا بأكثر من طريقة والحصول علي ألاف الشدات

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021 من أشهر الألعاب الموجودة والمعروف لدى فئة الشباب والأطفال فالكبير والصغير يعرفها ويبحثو عن كيفية تحميل لعبة ببجي 2021 ، تختصر في PUBG في كلمة Player Unknown’s Battle grounds فهي معركة يشارك فيها اللاعبين من كل مكان في أنحاء العالم من خلال شبكة الإنترنت، تبدأ المباراة بهبوط 100 لاعب ويكون بها، الأدوات والأسلحة الكثيرة والمتنوعة على خريطة اللعبة ويقوم الكثيرون بمقاتلة بعضهم البعض والهدف الوحيد في هذه اللعبة هو موت والقضاء على الجميع وفي النهاية تكون النجاة لفرد واحد.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2021

تعمل شدات ببجي بتقديم المساعدات أثناء اللعبة بوسائل المساعدة المختلفة ولكي تستطيع القيام بشحن شدات ببجي كل ما يتطلب منك هو:

فتح لعبة ببجي من خلال الهاتف الذكي.

فتح والضغط على أيقونة الشحن.

اختيار فئة الشحن المناسبة وليكن 10$ .

تسجيل كافة بيانات الفيزا.

جمهورية مصر العربية من أكثر الدول المستخدمة للألعاب الأونلاين على مستوى العالم، ازداد عدد لاعبي لعبة ببجي بنسبة 25٪ من مستخدمين اللعبة على مستوى الوطن العربي عندما انتشرت اللعبة في مصر.

قامت الكثير من شركات التسويق الإلكتروني بعمل كروت ألعاب الأونلاين بتصاميم تجعل اللاعبين قادرين على شحن شدات ببجي.

قيمة كروت شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من القيم المختلفة والمتنوعة كروت شحن شدات ببجي لدى شركة فوري بعملة الجنيه المصري ومنها:

فئة الـ10 دولار يعطي بسعر 257 جنيه مصري.

فئة الـ 25 دولار يعطي بسعر 662 جنيه مصري.

فئة الـ 50 دولار يعطي بسعر 1220 جنيه مصري.

كروت الشحن شاملة سعر الضريبة المضافة بقيمة 14% تقريبًا.

يمكن شحن شدات ببجي عن طريق كارت من جوجل بلاي :

● يوجد كارت شحن فئة 257 ج.

● يوجد كارت شحن فئة 622 ج.

● يوجد كارت شحن فئة 1220 ج

كيفية شحن اللاعب لكارت شدات ببجي

لاعب بابجي يتمكن من الشحن عن طريق تنفيذ عدد من الخطوات ومنها:

● فتح موقع ون كارد جوجل بلاي.

● الدخول على تطبيق ابل أستور.

● من خلال ماكينات فوري.

● عن طريق الفيزا.

● من فودافون كاش.

طرق شحن شدات ببجي

من أسهل طرق الشحن من خلال فودافون كاش وشحن خاصية الرويال باس Royal pass كيفية الوصول إلى 100 rb بكل يسر يمكنك الحصول على الخصومات و الهدايا وشراء الصناديق الأسطورية، يجب أن يكون موجود خاصية وجود حساب على فودافون كاش على رقم هاتفك الخاص لتستطيع تفعيل هذه الخطوات

● شحن محفظة فودافون كاش لشحن شدات ببجي.

● شحن بكارت الفئة مثل قيمة 10$ يضاف إليها 5 جنيهات رسوم.

● يلزم طلب الرمز *9*100# بعد شحن المحفظة لتتمكن من الحصول على فيزا وإدخال قيمة الشحن.

● يجب كتابة وتأكيد رمز المرور.

● سوف رمز المرور.

● سوف تصلك رسالة تأكيد على هاتفك يوجد بها بيانات الفيزا وكلمة السر وتاريخ الانتهاء.