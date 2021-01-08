الراجحي المالية وكيفية فتح محفظة استثمارية للانضمام إلى تداول الراجحي

الراجحي المالية تمثل أحد الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي، هذا الصرح العظيم في مجال المال والأعمال فمن خلال الراجحي المالية يمكنكم الاشتراك في خدمات التداول الإلكترونية والاطلاع على آخر مستجدات سوق التداول السعودية ومعرفة حصيلة أرباحك اليومية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالراجحي المالية، كما يتيح لكم إمكانية إنشاء محفظة استثمارية إلكترونياً أو إضافة أكثر من محفظة للتداول المالية ومنها محفظة الأسهم التي تتيح لك شراء الأسهم أو بيعها ومشاركة الأرباح، ونقدم لكم بالخطوات كيفية التسجيل في الراجحي المالية وخطوات الحصول على محفظة الراجحي الاستثمارية.

الراجحي المالية إنشاء حساب وتسجيل دخول:

إذا كنت تملك بالفعل حساب في الراجحي المالية يمكنك تسجيل الدخول بكل سهولة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور مع تحديد الوجه التي ترغب في الذهاب إليها من خلال تسجيل الدخول مثل الذهاب إلى تداولاتي أو منصة التداول أو التداول الإلكتروني وغيرها وذلك من خلال رابط تسجيل دخول الراجحي المالية.

خطوات تسجيل حساب مستخدم جديد؛

لكي يمكنك الحصول على حساب في تداول الراجحي يجب أن يكون لديك بالفعل محفظة استثمارية لدى بنك الراجحي وسوف نتطرق إلى ذلك لاحقاً أو من خلال رقم العميل إن كنت على علم به والآن مع الخطوات:

قم بالذهاب إلى رابط تسجيل مستخدم جديد.

بعدها قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بك أن كنت من حاملي الجنسيات الأخرى.

ثم قم بإدخال بالرقم الخاص بك وهو رقم العميل أو رقم المحفظة.

عند الضغط على كلمة التالي يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك الذكي تحمل كود التفعيل الخاص بك.

يتم تحويلك إلى الصفحة الثانية وبها يطلب من إدخال كود التحقق السابق إرساله إلى جوالك.

بعد إدخالك كود التحقق تقوم بتحديد كلمة المرور الخاصة بك واستكمال بيانات التسجيل المطلوبة.

وبذلك تكون حصلت على حساب التداول الخاص بك قم بتسجيل الدخول وأبدأ في التداول كيفما تشاء.

خطوات التسجيل في محفظة الراجحي الاستثمارية:

يمكنك فتح محفظة من خلال مباشر الراجحي من خلال خطوات بسيطة لن تستغرق منك أكثر من 10 دقائق ولكن يجب عليك أولا التأكد من وجود بطاقة صراف آلي لديك تابعه إلى بنك الراجحي وبعدها قم بالآتي:

الذهاب إلى رابط فتح حساب استثماري.

قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي.

الرقم السري للبطاقة.

ثم الرموز الظاهرة في الصورة أمامك ثم الضغط على كلمة التالي.

يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك تحتوى على رمز التفعيل الخاص بك والذي تستخدمه في الصفحة التالية للتأكد من صحة البيانات.

بعد إدخال كود التفعيل الخاص بك والذي تم إرساله إلى جوالك تكون بذلك حصلت على المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.