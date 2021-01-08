قالت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الاسباني ان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان موجود في العزل الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر "إنه (زيدان) في العزل" مشيرا إلى أن ريال مدريد بانتظار نتيجة الفحص الذي خضع له المدرب لمعرفة وضعه الصحي تماما".
وبحسب شبكة "سيكستا" الإسبانية، لم يتمكن زيدان من الإشراف على الحصة التدريبية الخميس.
أما صحيفة "ماركا"، فاعتبرت أنه في حال استمر زيدان في العزل الصحي، فإن مساعده الفرنسي دافيد بيتوني سيقود الفريق في مباراته ضد أوساسونا السبت في الدوري الإسباني.
وسيقوم ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي، بإجراء حصة تدريبية أخرى بعد ظهر الجمعة قبل التوجه إلى أوساسونا السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب الملكي يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا إيجابيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.