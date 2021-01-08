جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة نقلا عن 3 مصادر أن ضابطا فى شرطة الكابيتول فارق الحياة نتيجة إصابته بجروح خطيرة خلال أعمال الشغب التى شهدها مجمع الكابيتول الأربعاء. وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شرطى أمريكى متأثرا بإصابات الهجوم على مبنى الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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