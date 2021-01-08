بريطانيا تسجل ثانى أكبر زيادة فى وفيات كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذى يسببه كورونا ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 1162 حالة وفاة "مقابل 1041 وفاة فى اليوم السابق"، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ 21 أبريل عندما تم رصد قفزة غير مسبوقة بواقع 1224 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 52.618 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، مقابل 62.322 إصابة فى اليوم السابق.

وأصبح إجمالى عدد الإصابات بكورونا التى تم رصدها فى المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونين و889.419 إصابة مؤكدة منها 78.508 وفيات، فيما لا يزال فى المستشفيات البريطانية أكثر من 30 ألف مصاب بالعدوى 2.821 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعى.

وبلغ عدد البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا قرابة 1.3 مليون، فيما تم تطعيم أكثر من 21 ألف مواطن بالجرعة الثانية والأخيرة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة فى قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا فى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

واضطرت السلطات البريطانية الشهر الماضى إلى إعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء فى أجزاء واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، فى ظل اكتشاف تفشى طفرة جديدة من العدوى فى البلاد.