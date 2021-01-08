البيت الأبيض يعلق على الهجوم على مبنى الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلى ماكينانى، فى أول موجز صحفى عقدته منذ حادثة اقتحام الكابيتول، إن أعمال العنف فى مقر الكونغرس كانت "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة ملاحقة كل من خالف القانون.

وشددت المتحدثة على أن البيت الأبيض برمته يعتبر أعمال العنف التى وقعت أمس فى واشنطن فظيعة، مضيفة أن الرئيس ترامب وجميع الموظفين فى إدارته "يدينونها بأشد العبارات الممكنة".

وذكرت ماكينانى أن فريق البيت الأبيض يعمل على نقل الحكم بشكل منظم إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلة إن الوقت قد حان لأمريكا أن تتوحد وترفض أعمال العنف التى شهدتها واشنطن.

واستمر موجز ماكينانى نحو دقيقتين فقط، ثم غادرت المتحدثة القاعة دون الإجابة عن أسئلة من الصحفيين.