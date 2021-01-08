انت الان تتابع تفاصيل خبر أول دولة تعلن إفلاسها بسبب كورونا .. حالات الإصابة تقترب من 8 مليون والوفيات من 200 ألف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن جائير بولسونارو، رئيس دولة البرازيل، إن بلادة أفلست بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاد البلاد في مقتل، متهمًا وسائل الإعلام في البرازيل وخاصة الصحافة بتسببها في تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ما وصفه بتغذية ملف كورونا، ومشيرًا بحسب فضائية يورو نيوز أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا بشأن وضع بلاده الاقتصادي ومرحلة الافلاس التي وصلت إليها .

أول دولة تعلن إفلاسها بسبب كورونا

وتعتبر البرازيل أول دولة تعلن إفلاسها بسبب جائحة كورونا، وذلك على خلفية تخصيص الدولة لمساعدات لانقاذ ملايين من مصابي كورونا، كما يعود إفلاس البرازيل إلى القيود الشديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت ما يقرب من 8 مليون برازيلي وأدت إلى وفاة ما يقرب من 200 ألف حالة وفقًا لآخر الاحصائيات المعلنة، عن مستجدات كوفيد 19 في البلاد .

مساعدات عاجلة لثلث سكان البرازيل

قال مارسيلو نيري، مدير مركز السياسة الاجتماعية التابع لمؤسسة غوتيلو فارغاس، أن الرئيس البرازيلي له شعبية كبيرة في بلاده، ولا سيما بعد أن قدم إعانات عاجلة لحوالي 68 مليون برازيلي وهو ما يعادل ثلث سكان البلاد لمدة 9 اشهر، موضحًا أنها توقفت هذا الشهر مع زيادة العجز والديون، ووضع البرازيل الاقتصادي الآن حرج للغاية وهي الآن على حافة الانهيار الاجتماعي، ما دفع الرئيس إلى إعلان الإفلاس .

إصابات كورونا في البرازيل

بحسب آخر الاحصائيات فإن عدد مصابي كورونا في البرازيل وصل حتى الآن 7 مليون 961 ألف و 673 إصابة بينما وصل عدد حالات الوفاة 200 الف و498 حالة وفاة، وسجلت الجهات المختصة 87 ألف و 134 حالة إصابة اليوم 7 يناير 2021، في الوقت الذي بلغ فيه حالات الوفيات اليوم فقط ألف و 455 حالة وفاة، محتلة بذلك المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد .

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