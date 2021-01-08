فيديو : المرتكبون سيدفعون الثمن .. ترامب يعلق على اقتحام مجمع الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب، فى كلمة له، أن المتظاهرين الذين تسللوا إلى الكابيتول أفسدوا الديمقراطية الأمريكية، مؤكدا أنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير ويتعهد بالالتزام بانتقال سلس ومنظم للسلطة.

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