فيديو .. ترامب يعترف بالهزيمة : سيتم تنصيب إدارة جديدة فى 20 يناير

جدة - نرمين السيد - واعترف ترامب، فى أول ظهور له بعد أحداث الكونجرس، للمرة الأولى بأن بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، مؤكدا أنه "يريد انتقالا "سلسا" للسلطة إلى إدارة بايدن".

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكى الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكى إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التى أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.