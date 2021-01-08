جدة - نرمين السيد - واعترف ترامب، فى أول ظهور له بعد أحداث الكونجرس، للمرة الأولى بأن بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، مؤكدا أنه "يريد انتقالا "سلسا" للسلطة إلى إدارة بايدن".
والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكى الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكى إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التى أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ترامب يعترف بالهزيمة : سيتم تنصيب إدارة جديدة فى 20 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.