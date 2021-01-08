جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس فى مقره داونينج ستريت فى لندن، إن ترامب "حرض الناس على اقتحام الكابيتول وكان يبدى شكوكا مستمرة فى نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا: "أعتقد أنه كان مخطئا تماما".
وتابع جونسون فى تصريح غير مسبوق من حيث نبرته بحق ترامب: "ما جاء على لسان الرئيس ترامب بهذا الشأن كان خاطئا تماما، وأدين بشدة تحريض الناس على التصرف بالطريقة المشينة التى كانوا يتصرفون بها فى الكابيتول".
وأعرب رئيس الوزراء البريطانى عن ارتياحه إزاء مصادقة الكونجرس، رغم أحداث أمس، على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن على ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، واصفا ذلك بأنه "سيادة الديمقراطية".
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