نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد وزارة العدل الكويتية بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العدل حجز موعد , تَسعى دومًا دَولة الكويت على تَحويل كل الخدمات التي كان يَتوجب زيارة مَقر الجهات الحكومية إلى مَنصات الكترونية، لتخفيف العبء على الموظفين، وتَكدس المواطنين والانتظار في الصف لساعات طويلة، ولَهذا يَبحث أغلب المواطنين في دولة الكويت عن طريقة حجز مَوعد في وزارة العدل، وهذا ما سَتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

حجز موعد وزارة العدل الكويتية

الآن أصبح كل شيء من الخدمات الحكومية يُمكن القيام بها عبر البوابة الإلكترونية، وخاصًة التي كان يَقضي المواطنين فيها لساعات طويلة، مثل خدمات وزارة العدل، حيث خصصت الوزارة منصة الكترونية، يُمكن من خلالها أخذ موعد لزيارة المقر، لإنهاء كل المهام، ولا يٌسمح بالدخول إلا بَعد أخذ مَوعد، وتَقديم إثبات أخذ مَوعد عبر المنصة.

والجدير بالذكر أن هذه ليست الخدمة الوحيدة التي تُقدمها وزارة العدل، فإنه يُمكن للمواطنين والوافدين، الاستعلام عن مُعاملة، وإلغاء أو حجز أي طلب، وكل ذلك في خلال دقائق بسيطة.

خطوات حجز مَوعد وزارة العدل

يُمكن حجز مَوعد عبر وزارة العدل، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة العدل الكويتية، ثم إتباع هذه الخطوات الاتية:-

سَيَظهر بالصفحة الرئيسية حقول فارغة يَجب القيام فيها بَتَسجيل البيانات فيها.

ثم الضغط على قائمة تَحديد المواعيد.

ثم اختيار خيار (حجز المَوعد)، والذي سَتٌساعد في الدخول على صفحة أخرى لإكمال جميع البيانات الخاصة بالموعد المُراد حجزه.

بَعد الانتهاء من إدخال كل البيانات، يَجب الضغط على إنهاء.

يَجب الضغط على طباعة، حتى يَتم طباعته والحصول على مُستند ورقي يَتم تَقديمه عند الذهاب لوزارة العدل عند حضور المَوعد المُحدد.

مع ضرورة حفظ الكود الذي تَمنحه المنصة الالكترونية، لأنه يَجب اصطحابه أثناء الذهاب للوزارة.

ما هو رابط حجز الموعد بوزارة العدل الكويتية

يُمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت، القيام بكافة الخدمات المُقدمة من الوزارة عبر الدخول على وزارة العدل، وبالتالي يُمكن معرفة كل شيء بدلًا من الذهاب لمقر الوزارة والتَنقل بين كل الأقسام المُتاحة بالمنصة الالكترونية.