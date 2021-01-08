بومبيو يرد: فهمكم خاطئ لجمهوريات الموز وللديمقراطية

ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، على الهجوم العنيف الذي شنّه الرئيس الأميركي الأسبق، الجمهوري جورج دبليو بوش، على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة "التمرد" التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء، والتي تليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية" على حدّ وصفه.

وقال بومبيو عبر تويتر، إنّ "هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز وللديمقراطية في أميركا".

وأضاف: "في جمهورية الموز، العنف الشعبي يحدّد كيفية ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتى يتمكّن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترامب يتنقلون بحرية في قاعات الكونغرس بعد دخولها بالقوة احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس بوش قد قال في بيان: "هكذا يتم الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية".

وتابع قائلا: "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".

اقتحام الكونغرس

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".