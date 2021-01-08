استقالة وزيرة التعليم الأمريكية من منصبها على خلفية أحداث الكونجرس

وفى رسالة إلى ترامب، قالت ديفوس إنها ستترك المنصب يوم الجمعة، أدرجت ديفوس ما وصفته بالنجاحات التى حققتها هى وترامب فى سياسة التعليم، قائلة: "كان يجب أن نبرز ونحتفل بالإنجازات العديدة لإدارتك نيابة عن الشعب الأمريكى"، بحسب شبكة CNBC الأمريكية.
وأضافت: "لكن بدلاً من ذلك، تُركنا لتنظيف الفوضى التى تسبب بها المتظاهرون العنيفين الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول الأمريكى فى محاولة لتقويض اختيار الشعب".
وتابعت "كان هذا السلوك غير معقول لبلادنا، مضيفة: "ليس هناك شك فى تأثير خطابك على الموقف، وهو نقطة انعطاف بالنسبة لي."
وتعد ديفوس ثانى عضو فى حكومة ترامب يستقيل بسبب أعمال الشغب التى وقعت يوم الأربعاء، والتى اجتاحت قاعات الكونغرس، مما أدى إلى تأجيل جلسة تأكيد فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.
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