جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول كبير فى الإدارة وشخص مطلع على الأمر، أن الاستقالة الجماعية تأتى فى إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدى ترامب.
وبحسب الوكالة فإن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديرى الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتونى روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة 4 من كبار مستشارى ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.