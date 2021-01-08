استقالة 4 من كبار مستشارى ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول كبير فى الإدارة وشخص مطلع على الأمر، أن الاستقالة الجماعية تأتى فى إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدى ترامب.

وبحسب الوكالة فإن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديرى الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتونى روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.