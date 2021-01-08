باكستان تسجل 2435 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 497 ألفا و510 أشخاص. وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم /الجمعة/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 48 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و558 وفاة. وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 3313 شخصا للشفاء.

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