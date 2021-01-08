دراسة: لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أن لقاح شركتي فايزر وبيونتيك المضاد لفيروس كورونا له أثر فعال ضد السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في بريطانيا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن الدول الفقيرة ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد "كوفيد-19" بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.
وقالت مسؤولة اللقاحات في المنظمة كيت أوبراين إن برنامج "كوفاكس" أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.
ويهدف برنامج "كوفاكس" الدولي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات.
ويسعى "كوفاكس" إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 في المئة من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.
وردا على سؤال بشأن الموعد المرتقب لبدء استفادة الدول الإفريقية منخفضة الدخل من هذه اللقاحات، قالت أوبراين إن برنامج "كوفاكس" قادر على تأمين "أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات".
وقد بدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان حول العالم.
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