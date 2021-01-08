متى ينزل حساب المواطن بالهجري والميلادي الدورة الـ38 يناير 2021

يسعى العديد من المستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي للتعرف على متى ينزل حساب المواطن بالهجري أو موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثامنة والثلاثون أولى دفعات برنامج الدعم للعام الميلاد الجديد وتحديداً لشهر يناير 2021م الجاري، حيث ينتظر كافة المستفيدين حالياً نزول مبالغ حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وقد أعلن البرنامج رسمياً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية لدورة يناير لأصحاب الطلبات المكتملة المسجلين مُسبقاً في البرنامج، ويتم التحقق من نتائج أهلية حساب المواطن عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتحقق من القيمة المستحقة، ومن خلال ثقفني نوفر التالي:

تاريخ صرف حساب المواطن 1442.

رابط تسجيل دخول حساب المواطن الرسمي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد.

متى ينزل حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن بشكلٍ رسمي عن المدة المتبقية على إيداع حساب المواطن في حسابات المستحقين والمستحقات البنكية لدورة الاستحقاق الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير 2021 الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ، وذلك بعد أن أصدر نتائج الأهلية للمستحقين والمستحقات أصحاب الطلبات المكتملة.

كما أوضح البرنامج الإجراء الواجب اتباعه واتخاذه عند قيام أحد الجهات التمويلية بخصم مبلغ الدعم المخصص للمستفيد من البرنامج، حيث لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي يتم إيداعها من برنامج الدعم الحكومي، ولكن ماذا يفعل المستفيد/المستفيدة في حال تم سحب مبالغ الدعم؟ يتم رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.

أما عن تاريخ نزول حساب المواطن السعودي أو موعد إيداع مبالغ الدفعة الثامنة والثلاثون لشهر يناير 2021م الجاري، فمن المقرر أن يتم البدء في إيداع المستحقات اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد للصرف، ووفقاً لمواعيد صرف حساب المواطن الرسمية المحددة من قبل البرنامج، فسوف يتم إيداع المبالغ المستحقة في الموعد التالي:

موعد حساب المواطن الدورة الـ38: يوم الأحد بتاريخ 26 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 10 يناير 2021م.

رابط دخول بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa).

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم تسجيل حساب مواطن جديد لمن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن 1442 عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أن التسجيل في البرنامج متوقفاً بشكل مؤقت لحين مراجعة ضوابط الدعم مرة أخرى، حيث أعلن البرنامج رسمياً عن توقف تسجيل جديد في حساب المواطن اعتباراً من شهر مارس لعام 2020م، ويتم فقط استقبال طلبات إضافة تابع لرب الأسرة المستفيد أو إضافة مولود، ومن يغرب في التعرف على متى ينزل حساب المواطن في الحسابات البنكية، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقع ثقفني.