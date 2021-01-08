إف بى آى ينشر صورة لشخص يزرع قنبلة أثناء اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - نشر مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى آى" فى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، صورة لشخص يقوم بزراعة قنبلة أنبوبية فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال عملية اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل أيام.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى أى معلومات حول الحادثة، معلنًا عن مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.

وفى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال مسؤول بالحزب الجمهورى، إنه تم العثور على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهورى، يوم الأربعاء، وتحديدًا على الأرض إلى جانب حائط المقر، وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.

ومن جانبه، قال مسؤول فيدرالى، إنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين إحداها فى المجمع الذى يضم مبنى الكونجرس، حيث جرى التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدًا أنهما جهازى تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.