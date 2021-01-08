وفى تغريدة عبر "تويتر"، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى أى معلومات حول الحادثة، معلنًا عن مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.
وفى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال مسؤول بالحزب الجمهورى، إنه تم العثور على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهورى، يوم الأربعاء، وتحديدًا على الأرض إلى جانب حائط المقر، وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.
ومن جانبه، قال مسؤول فيدرالى، إنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين إحداها فى المجمع الذى يضم مبنى الكونجرس، حيث جرى التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدًا أنهما جهازى تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إف بى آى ينشر صورة لشخص يزرع قنبلة أثناء اقتحام الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.