عدد مهول.. إسرائيل تسجل 7597 إصابة جديدة بـ كورونا خلال ساعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7,597 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الماضية.
ونقل موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد المصابين بالكورونا ارتفع الى 474,001 إصابة، والوفيات الى 3,565 حالة.
وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن من بين الإصابات، 65,514 حالة نشطة، بينهم 1481 مريضا بالمشافي، منهم 873 بحالة الخطر، و220 على أجهزة التنفس.
ولفتت الوزارة في بيانها، الى أن أكثر من مليون ونص المليون مواطن إسرائيلي، تلقوا جرعات التطعيم المضادة للكورونا حتى مساء الأمس.
وأشار الموقع العبري، الى أن الإغلاق الشامل الثالث، دخل منتصف الليلة الماضية حيز التنفيذ، وذلك للحد من تفشي كورونا.
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