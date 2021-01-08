الصين تعزل مدينة كبيرة لوقف تفشى كوورنا

وبحسب وكالة "فرانس برس"، كانت السلطات الصينية أعلنت، الأسبوع الماضى، تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بوباء كورونا فى شيجياتشوانغ، التى تضم عدة ملايين نسمة فى إقليم هوبى الذى يصل عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة.
وأعلنت السلطات الصينية منع جميع السيارات والمواطنين من مغادرة شيجياتشوانغ، كما علقت حركة القطارات، وانتشر عناصر مكافحة فيروس كورونا على الطرق السريعة المؤدية للمدينة التى أقيمت عليها الحواجز. وخضع المواطنون لفحوص الكشف عن فيروس كورونا على يد موظفى صحة يرتدون الزى الواقى، مع طوابير انتظار طويلة، حسبما أظهرت مشاهد التلفزيون الرسمى فى الصين "سى سى تى فى".
فيما أعلن إقليم هوبى، اليوم الجمعة، تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تضاف إلى 51 إصابة جرى تسجيلها أمس الخميس، ما يرفع الحصيلة اليومية على مستوى البلاد إلى أعلى عدد منذ خمسة أشهر، غالبيتها فى شيجياتشوانغ.
كما أغلقت السلطات الصينية مدارس مدينة شيجياتشوانغ، وبدأت حملة فحوص واسعة للأهالى، شملت 670 ألف شخص حتى صباح أمس الخميس. وانتشرت صور لموظفين يقومون بتطعيم مواطنين بلقاح سينوفارم الصينى الذى حصل على موافقة مؤخرًا، والبالغة نسبة فعاليته 79%.
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