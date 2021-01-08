الجزائر: ضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الجزائرى، مساء أمس الخميس، ضبط مخابئ للأسلحة والذخيرة، بينها منظومة صواريخ مضادة للطائرات، بعد بحث وتمشيط فى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزى وزو شمالى البلاد.





وفى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى، قالت وزارة الدفاع الوطنى فى الجزائر، إن هذه العملية كانت فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب اعتقال الإرهابى الخطير المسمى رزقان أحسن، المكنى "أبو الدحداح"، بالقرب من بلدية العنصر فى جيجل، فى 16 ديسمبر الماضى.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجزائرية تمكنت من ضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا M2" ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر، و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و10 قذائف هاون عيار 60 ملم، و4 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخى "آر بى جى ـ 7".

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على 5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات "ستريلا M2" و5 قنابل تقليدية الصنع، وحزام ناسف، و5 خزنات ذخيرة، و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و39 هاتف محمول مجهز بقنابل تقليدية الصنع، و304 طلقات من مختلف العيارات، ونظارة ميدان، و4 حواسيب محمولة ولوازم مختلفة للإعلام الآلى، إلى جانب معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.