جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال مسؤولو تطبيق القانون ـ دون كشف هويتهم ـ إن الرجل المسلح كان قد تحصن داخل دورة مياه بالمستشفى.
وأوضح تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه أطلق خمسة أو ستة أعيرة نارية قبل أن يتحصن داخل دورة المياه بالمستشفى. كما أعلنت شرطة نيويورك أنه يجرى تحقيق نشط فى المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلح يطلق النار داخل طوارئ مستشفى فى نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.