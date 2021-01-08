مسلح يطلق النار داخل طوارئ مستشفى فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال مسؤولو تطبيق القانون ـ دون كشف هويتهم ـ إن الرجل المسلح كان قد تحصن داخل دورة مياه بالمستشفى.

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه أطلق خمسة أو ستة أعيرة نارية قبل أن يتحصن داخل دورة المياه بالمستشفى. كما أعلنت شرطة نيويورك أنه يجرى تحقيق نشط فى المستشفى.