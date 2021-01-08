الصحة العالمية: الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي لقاحات ضد كورونا نهاية يناير الجاري

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.
وذكرت مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - أن برنامج "كوفاكس" أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن البرنامج الدولي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، يهدف إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد كوفيد-19.. كما يسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.
وأضافت أن برنامج كوفاكس قادر على تأمين "أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تقديم هذه اللقاحات على الأرجح نهاية يناير الجاري أو بالتأكيد في أوائل أو منتصف فبراير المقبل.
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