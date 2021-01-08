على مساحة 8 آلاف متر مربع.. اندلاع حريق هائل بالقرب من موسكو

أعلنت وكالة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو، اليوم الجمعة، اندلاع حريق هائل في مصنع بروتيكس للأثاث، بقرية برونيتسي الواقعة بالقرب من موسكو.
وذكرت الوكالة أن الحريق اندلع في الساعة 8:30 صباح اليوم على مساحة 8 آلاف متر مربع، مشيرة إلى أن وحدات الإنقاذ المدني تحاول السيطرة على الحريق، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الطوارئ الروسية دفعت بـ 25 سيارة لإطفاء الحريق، و82 عامل إطفاء.
ولم ترد أي تقارير حتى الآن بوجود مصابين نتيجة الحادث.
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