تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، تظهر سقوط البرد وانتشار الثلوج وتشكل الصقيع في جبل شمس وجبل السراة، بسلطنة عمان وانخفاض قياسي في درجات الحرارة بالجبل الأخضر وسيق.

وبسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وموجة من البرد مع حركة رياح نشطة، أدى ذلك إلى تساقط الثلوج على بعض المناطق بالسلطنة، وذلك وفقًا لما نشرته الرؤية العمانية.

وتشهد أجواء السلطنة خلال هذه الأيام انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال، ولمدة ثلاثة أيام قادمة.