الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد وهوية مقيم الالكترونية وتطوير عملية التعاملات الالكترونية بالسعودية 2021

الهوية الرقمية عبر أبشر أفراد وهي عبارة عن نسخة الكترونية من الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، وهذا التحول الرقمي قامت بإطلاقه وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تتمثل بالأحوال المدنية، حيث أن هذه الهوية الرقمية ستكون متاحة بتطبيق أبشر أفراد وهو التطبيق الخاص بوزارة الداخلية الالكترونية، وستكون هذه الميزة الجديدة في التطبيق باسم الهوية الرقمية.

الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد 2021

الهوية الرقمية تمت من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة في ذلك مع مركز المعلومات الوطني، حيث أن هذه الهوية الالكترونية تعتبر تطور هائل في عمليات التحقق الالكتروني التي قامت به وزارة الداخلية عبر موقعها الالكتروني، ومن أفضل مميزات الهوية الرقمية هو تسهيل معرفة بيانات حامل البطاقة الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد بدون اللجوء إلى هويته الوطنية التي يقوم بحملها، وذلك إذا تم نسيان أصل هويته الوطنية تكون هذه الهوية الالكترونية هي البديل.

الهوية الالكترونية عبر تطبيق أبشر ورمز الاستجابة السريع عن انقطاع الانترنت

الهوية الالكترونية الرقمية تعمل من خلال تطبيق أبشر أفراد الخاص بوزارة الداخلية، ويتم عرض بيانات حامل هذه البطاقة الرقمية من خلال رمز الاستجابة السريع المتغير المشهور بالبركود (QR Code)، وفي حالة انقطاع الانترنت عن هاتفك يمكن تنزيل نسخة من رمز الاستجابة على الهاتف الذكي الخاص بك، وبذلك تستطيع الاستفادة منها عند عدم وجود انترنت في الجوال.

الهوية الرقمية ونقطة التحول الرقمي بالسعودية

قال محمد الجاسر وهو المتحدث الرسمي عن الأحوال المدنية: أن الهوية الرقمية تعتبر نقطة تحول وتطوير للعمليات الالكترونية لجميع الأفراد وذلك مع القطاعات التي بينهم علاقات وخدمات الكترونية وذلك على منصة وزارة الداخلية الالكترونية.

هوية مقيم والنسخة الرقمية من الهوية المديرية العامة للجوازات

النسخة الالكترونية من هوية مقيم قامت بإطلاقها المديرية العامة للجوازات، حيث أصبحت هذه النسخة الالكترونية لهوية مقيم متاحة على التطبيق الخاص بوزارة الداخلية الالكترونية تطبيق أبشر أفراد، وذلك تحت مسمى هوية مقيم الرقمية، وذلك كان بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

هوية مقيم الالكترونية ومميزاتها

كما قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن هوية مقية الرقمية هي نقطة تحول وتطوير في العمليات الرقمية، كما أن هوية مقيم الالكترونية ستسهل على الأفراد والقطاعات عملية التحقق من بيانات حامليها دون التطرق لأصل الهوية المحمولة، كما أن هذه الهوية تجعل المستفيد متمكناً من عرض البيانات بصورة الكترونية وذلك من خلال رمز الاستجابة السريع ( QR Code)، وفي حالة انقطاع الانترنت يمكن تنزيل نسخة منه لاستخدامها بدون انترنت، أو عند عدم الاتصال بالانترنت على هاتفك الذكي.