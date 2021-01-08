"الأعلى في التاريخ".. 2020 مرت و"مصائبها" لا تنتهي

لم تكتف سنة 2020 بكوارث عدة أبرزها على الإطلاق ما فعله فيروس كورونا بالعالم، وإنما اختارت الرسوخ أكثر في الذاكرة برقم سلبي آخر، لن يمحى بسهولة.

وباتت 2020 السنة الأعلى حرارة على الإطلاق عالمياً بالتساوي مع 2016، على ما كشفت، الجمعة، خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي، مما يشكّل "مسك الختام" لعقد شهد درجات حرارة قياسية، تعكس ظاهرة الاحتباس الحراري.

وانتهت سنة 2020 بمعدل حرارة أعلى بـ1.25 درجة مئوية من ذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي، وهو المعدّل نفسه الذي سجّل عام 2016.

بيد أن الفارق أن 2016 شهدت ظاهرة "إل نينيو" قوية، وهي ظاهرة طبيعية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة، ولو شهدتها 2020 لكان ارتفع معدل الحرارة فيها بما بين 0,1 و0,2 درجة، بحسب العلماء الذين نقلت عنهم وكالة "فرانس برس".