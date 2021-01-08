سقطة الموت.. فيديو مأساوي يرصد "فاجعة" رحيل لاعب كرة

توفي لاعب كرة القدم البرازيلي أليكس أبوليناريو، بعد أيام في المستشفى، عقب انهياره في أرضية الملعب إثر تعرضه لسكتة قلبية، خلال لقاء جمع فريقه "إف إس ألفيركا" بنادي "أونيو دي ألميريم" بمباراة ضمن الدرجة الثالثة في الدوري البرتغالي.

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار أبوليناريو على أرضية الملعب، حيث تعرض لسكتة قلبية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أبوليناريو قد سقط أرضا بعد مرور نصف ساعة على المباراة.

وعلى الفور، استخدم مسعفون جهاز تنظيم ضربات القلب، قبل نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث استقرت حالته حتى مساء الأحد الماضي، إلا أن النادي أعلن الخميس وفاة أبوليناريو.

وقال النادي في بيان: "نعلن بأسف عميق، وفقا للمعلومات التي قدمها الطاقم الطبي في مستشفى فيلا فرانكا دي شيرا، وفاة لاعبنا أليكس ساندرو دوس سانتوس أبوليناريو نتيجة سكتة دماغية هذا الصباح".

وشارك أبوليناريو المولود في ولاية ساو باولو في سبع مباريات مع نادي "كروزيرو" البرازيلي بعد أن تخرّج من أكاديميته، لينتقل بعد ذلك إلى "ألفيركا" في عام 2019.