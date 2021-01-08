السودان: تخطيط الحدود حل للخلاف مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السودانى المكلف، عمر قمر، اليوم الجمعة، إن تخطيط الحدود مع إثيوبيا يمثل حلاً ناجعًا للخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وبحسب العربية، أشار قمر إلى أن السودان بسط سيطرته على أراضيه، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى حل مع الأشقاء فى إثيوبيا. وكان وزير الخارجية السودانى طالب أمس الخميس، بترسيم الحدود مع إثيوبيا بعد أن بسط الجيش السودانى سيطرته على جميع الأراضى السودانية، لافتًا إلى أن ما حدث بين البلدين أمر عادى بين دول الجوار.

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