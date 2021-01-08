عاجل.. اليونان: إنذارات تركية بإجراء مناورات عسكرية فى بحر إيجه

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم الجمعة، عن إنذارات تركية بإجراء مناورات عسكرية شمال وشرق بحر إيجه، ما يمثل استفزازات جديدة تثيرها أنقرة فى شرق المتوسط، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان الجيش التركى أطلق مناورات وتدريبات عسكرية فى 3 مواقع مختلفة بالبحر المتوسط بداية من يوم 4 يناير الجارى وحتى يوم 8 من الشهر، فى خطوة استفزازية جديدة بعد قرار الاتحاد الأوروبى فى 10 ديسمبر الماضى، بفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها العدائى والغير قانونى فى البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.

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