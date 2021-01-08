خامنئى: لا نستعجل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - طالب المرشد الأعلى فى إيران، على خامنئى، اليوم الجمعة، برفع العقوبات الأمريكية عن طهران سريعًا، قائلاً إن بلاده ستعدل عن الخطوات النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى فى الاتفاق النووى بالتزاماتها، فى إشارة إلى الدول الغربية الموقع على اتفاق 2015 مع طهران.





ووفقًا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية"، قال خامنئى إن إيران لا تستعجل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووى الموقع مع طهران فى 2015. وكان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015 بين طهران و6 دول غربية، رفضًا لسياسة إيران المزعزعة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وخرق إيران للاتفاق النووى الإيرانى وتخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من المتفق عليها.

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