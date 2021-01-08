عاجل.. إصابة جنود أتراك فى قصف قسد لقاعدة تركية شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - أصيب جنود أتراك فى قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على قاعدة تركية بمحيط رأس العين شمال سوريا، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "الحدث" الإخبارية عن وسائل إعلام سورية.





وكانت وسائل الإعلام السورية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن أن القوات التركية والفصائل الموالية لها بشمال سوريا جددت قصفها لقاعدة روسية فى تل تمر بمدينة الحسكة فى شمال سوريا.

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