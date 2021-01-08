فرنسا تتخطى 2.76 مليون إصابة و66 ألف وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا إلى 2.76 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة، بتوقيت باريس، حسبما أفادت البيانات المجمعة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما أظهرت بيانات الجامعة الأمريكية التى تخصصت فى حصر إحداثيات فيروس كورونا حول العالم، أن إجمالى وفيات فرنسا جراء الإصابة بالوباء قد وصل إلى 66.700 حالة وفاة، فيما تعافى 204.680 شخصًا من إصابتهم بالفيروس التاجى فى البلد الأوروبى.

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